الخارجية البحرينية تدعو المواطنين لعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى

دعت ​وزارة الخارجية البحرينية​، في بيان، "المواطنين البحرينيين إلى عدم السفر إلى ​الصين​ إلا للضرورة القصوى وتفادي الدول التي ظهر بها فيروس ​الكورونا​ القاتل". إضغط للمزيد

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