سلطات كوريا الجنوبية:ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 11 شخصا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن "4 حالات إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11 حالة حتى الآن، وان أحد المصابين اتصل بـ8 أشخاص، بمن فيهم أفراد أسرته، وحين أجريت فحوصات للثمانية، جاءت النتيجة إيجابية لاثنين من أفراد أسرته، ويجري حاليا الفحص الإضافي لهما، وفي حال تأكيد إصابتهما بالفيروس، فإن ذلك سيكون أول انتقال ثلاثي للعدوى".
بدوره كان قد أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه – إن في وقت سابق ان بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء الفيروس"، مهدداً بـ"اتخاذ خطوات صارمة ضد من يتداولون أخبارا مزيفة عن هذا الأمر".
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