أمير سعودي يهاجم أردوغان بسبب موقفه من صفقة القرن

هاجم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موقف أردوغان من "صفقة القرن"، وتوجه له بالقول "نفذ أولا ما هددت بتنفيذه تجاه إسرائيل حين أعلن ترامب قبل عام وأكثر نقل السفارة للقدس، كان هذا في تصريح عنتري كتصريحك الآن، ولكن لم يحدث شيء مما زعمت أنك ستقوم به".
وذكر "بتصريح عنتري مزلزل لأردوغان منذ أكثر من سنتين، عما سيفعله إن اعترفت أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال فيه أنه سيقطع علاقات بلده بإسرائيل، طبعا لا حاجة للقول أنه حتى الآن لم يفعل".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن "صفقة القرن" تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكامل، مشيرا إلى أنه: "إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".
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