أمير سعودي يهاجم أردوغان بسبب موقفه من صفقة القرن

هاجم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موقف أردوغان من "​صفقة القرن​"، وتوجه له بالقول "نفذ أولا ما هددت بتنفيذه تجاه ​إسرائيل​ حين أعلن ​ترامب​ قبل عام وأكثر نقل ​السفارة​ للقدس، كان هذا في تصريح عنتري كتصريحك الآن، ولكن لم يحدث شيء مما زعمت أنك ستقوم به".

وذكر "بتصريح عنتري مزلزل لأردوغان منذ أكثر من سنتين، عما سيفعله إن اعترفت ​أميركا​ ب​القدس​ عاصمة لإسرائيل، وقال فيه أنه سيقطع علاقات بلده بإسرائيل، طبعا لا حاجة للقول أنه حتى الآن لم يفعل".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن "صفقة القرن" تدمر ​فلسطين​ بشكل تام وتحتل القدس بالكامل، مشيرا إلى أنه: "إن لم نتمكن من حماية خصوصية ​المسجد الأقصى​، فلن نتمكن غدا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".