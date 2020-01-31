أفادت الحكومة المصرية، بأنه "تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لمنع تسرب فيروس كورونا إلى البلاد، عبر القادمين من الخارج"، موضحة أنه “تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد".
وأكدت الحكومة المصرية أنه "لا صحة لأنباء غلق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من الفيروس"، منوهة بأن "كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وجميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية، لضمان سلامة الغذاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين".
ولفتت الى أن "كافة الخضروات والفواكه المتداولة في الأسواق المصرية، سواء المحلية أو المستوردة، سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي فيروسات وبائية".
وشددت على أنه "لا صحة لأنباء إصابة أبناء الجالية المصرية في الصين بفيروس "كورونا"، حيث أن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية المصرية في الصين بشكل مستمر، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية تؤكد ان لا اصابات لديها بفيروس الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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