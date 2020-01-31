أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "رصد إطلاق 3 ​قذائف​ هاون من ​قطاع غزة​ باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية الاسرائيلية واحدة منها". مشيرا الى أنه "جرى تفعيل أن صفارات الإنذار فور رصد إطلاق القذائف". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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