كيف حركت وفاة كوبي وجيانا مشاعر "آباء البنات" حول العالم؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كان عمر جيانا 13 عاما

حزن الملايين حول العالم لمقتل أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، وابنته جيانا ذات الثلاثة عشر عاما، ونعا محبو اللعبة بطلهم وابنته، التي كانت تطمح لأن تكون لاعبة سلة محترفة - كأبيها الذي كان أيضا مدرّبها.

وعقب مقتل الاثنين في حادث تحطم طائرة مروحية، انتشرت صور تجمع كوبي وجيانا، بالإضافة إلى صور للنجم السابق مع بناته الأخريات نتاليا، وبيانكا، وكابري.

هذه الصور دفعت الكثير من الآباء من شتى أنحاء العالم لنشر صورهم مع بناتهم، مستخدمين هاشتاغات، أبرزها ( #dadgirl) أي ابنة والدها و( #girlsdad)، أي أب لفتاة.

جيانا هي الابنة الثانية لكوبي، وكانت موهوبة في كرة السلة.

لم تستطع فانيسا براينت، المفجوعة بموت زوجها وابنتها، التعليق على الحادث حتى اليوم. ونشرت صورة لأفراد عائلتها وكلمات شكر للمعزين.

تعرف على جيانا براينت نجمة كرة السلة التي رحلت مع أبيها قبل أن تكمل مسيرته

© Reuters صورة تعود لعام 2010 .. كان كوبي يقول إن هناك علاقة خاصة تجمعه بابنته جيانا

"فخور لكوني أبيها!"

من مختلف الأعراق والجنسيات، نشر رجال صورا لبناتهم في مراحل عمرية مختلفة، سواء عندما كنّ صغيرات، أو شابات، وحتى أجنة في أرحام أمهاتهن، ليقولوا إنهم فخورون لكونهم آباء لبنات، وفخورون بكل ما حققته بناتهم من إنجازات.

وتباينت الأنشطة التي ظهرت في الصور، من مراسم التخرج من الجامعة، وصالات الأندية الرياضية، وحفلات الزفاف.

وكتب أب في الـ 62 من عمره أنه يشعر "بالامتنان" لأنه أمضى نصف حياته تقريبا مع ابنتيه.

My Big Baby Girl & my Baby Baby Girl! Love them so much! So grateful for the 29 & 33 years of my 62 years to be with them! #dadgirl pic.twitter.com/ixQ6A2A5K4 — rodneygreen (@Rodney757) January 29, 2020

وعلّق آخر: "ستبقى هذه القائدة والمحاربة دائما صغيرتي".

This tough warrior and leader will always be my little baby girl! Miss you and love you! You make me proud every day! #dadgirl pic.twitter.com/2jQ1keuy29 — Gervy Alota (@gervyalota) January 29, 2020

نشر أحدهم صورة مع ابنته الشابة وعلّق عليها: "صحيح أنها تدرس في الجامعة الآن، إلا أنها ستبقى دائما صغيرتي. أحبك تييرا".

She’s in college now but she will always be my lil one! Love you Tierra! #dadgirl pic.twitter.com/R5bzmAu27B — titus moore (@titusmoore) January 30, 2020

I became a #DadGirl first and have loved every minute of it 💜 💛 💜💛 pic.twitter.com/MqHRBEjSuS — djriddler (@djriddler) January 30, 2020

وكتب رجل إنه سيصبح أبا لطفلة لا تزال في رحم أمها، وقال: "هذه الصورة من أجل كوبي".

ولم يلق هذا الهاشتاغ رواجا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب، واقتصر استخدامه عموما على المتحدثين بالإنجليزية.

"أبو البنات"

تنتشر في بعض المجتمعات العربية فكرة تفضيل أن يكون هناك صبي من بين أطفال العائلة لأسباب كثيرة منها الموروث الشعبي والأعراف الاجتماعية التي تحتفي بولادة الذكر "حامل اسم العائلة"، وأيضا لأسباب ترتبط بأمور قانونية كالإرث مثلا، فالابن "يحمي" ميراث الأبوين من الذهاب للعائلة الأكبر؛ ففي حال وجود فتيات فقط للأب أو الأم يذهب جزء كبير من الميراث للأقارب، إلى جانب غير ذلك من أسباب اجتماعية.

وطرحت الدراما التلفزيونية موضوع التفضيل هذا أكثر من مرة، وعكست اهتمام الوالدين بالاستمرار بمحاولات الإنجاب حتى قدوم الصبي. ولعل أشهر ما أنتج في العالم العربي حول هذه الفكرة، المسلسل السوري "أبو البنات" الذي كتبه هاني السعدي، وهو نفسه أب لخمس بنات.

في هذا المسلسل الشهير، الذي أنتج عام 1995، يرزق رجل بست بنات، فيقرر الزواج من ثانية لتنجب له ذكرا، ولكن تحمل الزوجتان معا وتلد الأولى "أم البنات" توأما من الصبيان، فيرتفع شأنها بنظر الزوج، بينما تلد الزوجة الجديدة بنتا، ويبدأ صراع بين الزوجتين.

وعادة ما يلقب بـ"أبو البنات" من لم ينجب ذكورا، وتختلف النظرة لـ"أبو البنات" من مجتمع لآخر حتى ضمن البلد ذاته، وبين جيل وآخر.

وكان من المثير للانتباه أن الهاشتاغ الإنجليزي ( #girlsdad) كشف أن تفضيل الأطفال الذكور قد يكون منتشرا في مجتمعات غير عربية.

وكتب أحدهم بموقع تويتر: "يقولون إن كل شيء يحدث لسبب، ورغم أن هذه المأساة غير المتوقعة تفطر القلب، إلا أنني أعتقد أن سلسلة التغريدات (أب لفتاة) أمر مذهل. يعتقد كثير من الرجال أنهم بحاجة لابن ليكمل العهدة، لكن كوبي (براينت) أثبت أنه علينا الاحتفاء بالرابط بين الأب وابنته".

https://twitter.com/dojoplemplem/status/1222740547292413952

وقال آخر: "لطالما أردت أن أنجب صبيا.. لكني مستحيل أن أبادل حلوتي بأي صبي!".

Always wanted a boy but I tell you what I wouldn’t trade my sweetpea in for any old boy! #dadgirl pic.twitter.com/4S2FvWBsFo — Reggie Mencer (@R_25Mencer) January 30, 2020

My baby girl. Was sure my wife and I would have a son first but god had other plans and I’m glad he did. She’s my world! #dadgirl pic.twitter.com/eV0XLEv4aL — Eli Mata (@Eli_Mata_) January 30, 2020

وبموقع إنستغرام، نشر أب صورة له مع ابنتيه، وعلّق قائلا: "طيلة 8 سنوات والكثيرون يسألونني إن كنت أرغب بأن يكون لدي صبيّ. هذه موضة قديمة".

https://www.instagram.com/p/B77M-LxBjYC/?igshid=rky4esjym26j

وبتعليق عاطفي، نشرت امرأة صورا قديمة لها مع أبيها المتوفي، وكتبت: "في هذه الصورة بابا جورج وبناته الثلاث. وفي الصورة الثانية نحن معا يوم زفافي. أشتقت لك".