دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إيطاليا تعلن رصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا روما (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي إن السلطات رصدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد. وأوضح كونتي في مؤتمر صحفي أن الشخصين المصابين سائحان صينيان مضيفا أن الحكومة أوقفت الرحلات الجوية من وإلى الصين. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الخميس فيروس كورونا الجديد الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية حالة طوارئ عالمية. شاهد أيضاً من سكاي نيوز: الفيروس القاتل.. الإجراءات الوقائية انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الجيش الليبي يرصد شحنات أسلحة تركية وصلت طرابلس قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الجيش الوطني رصد إنزال أسلحة وصواريخ في ميناء طرابلس تحت حماية قطعتين حربيتين تركيتين. سكاي نيوز عربية

المعارك في إدلب.. الوضع الإنساني قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 10 مدنيين قُتلوا في ضربات روسية منذ قليل على إدلب، شمال غربي البلاد. فجبهات القتال مشتعلة في إدلب والمناطق المحيطة بها. سكاي نيوز عربية

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