شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بحزب الحرية المصري عن "تحديات الشباب ونظرته للمستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة شباب القاهرة بحزب الحرية المصري، صالون سياسي حول تحديات الشباب ونظرته للمستقبل، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، واللواء أحمد العزازي أمين الحزب بالعاصمة، وماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف، والدكتور صمويل عصام أمين التخطيط الاستراتيجي، وبحضور أمناء شباب الأقسام على مستوى المحافظة وقيادات وشباب الحزب، وحاضر في اللقاء، الدكتور أيمن الدهشان، أستاذ الموارد البشرية.

وأكد الدكتور أحمد بيومي، خلال كلمته، على ضرورة التواصل المستمر مع الشباب في كافة المجالات والاستماع لهم وعقد لقاءات وحلقات نقاشية مع الشباب بصورة مستمرة، موضحا أن الشباب هم أساس المجتمع وعليهم دور قوي في مواجهة المخططات والشائعات التي تواجه مصر، مضيفا، أن الشباب هم عرضه لأي أفكار متطرفة تحاول النيل من مصر وتنفيذ أجندات خارجية، لذلك يجب على القوى السياسية الحوار المستمر مع الشباب والتوعية بتلك المخاطر، وهو ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل فترة بلقاء مع الشباب سواء في المؤتمرات الوطنية أو منتدى الشباب الذي يضم كافة شباب العالم من كافة الأطياف.

فيما قال اللواء أحمد العزازي، إن الحزب يضم في تشكيلاته وعضوياته عددا كبيرا من الشباب تقلدوا مناصب قيادية داخلية بالحزب، وهو من سياسة الحزب الاهتمام بالشباب وقضياهم في ظل ما يحاك ضد الوطن، مشيرا إلي أن الحزب قام بتنظيم لقاءات تدريبية مع الشباب تمهيدا لخوض الاستحقاقات الانتخابية سواء برلمانية أو شيوخ أو محليات، وخاصة في ظل اهتمام الدولة بالدفع بالشباب وإعطاء الفرصة لهم وهو ما شاهدناه من تولي عدد منهم مناصب قيادية تنفيذية.

ومن جانبه أكد عبدالعزيز سمير، أمين شباب القاهرة بالحزب، أن أهمية الندوة للشباب تكمن فى تعريفهم بمجريات الأمور فى الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، موضحأ أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وتحديات إعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلى من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لابد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها وكان لابد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعى والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.

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وأضاف أنها صناعة مجتمعية تتطلب من شباب مصر أن يتقنوا التعليم والتعلم لكى يتم تخريج دفعات ذوى كفاءة عالية لبناء الدولة المصرية بسواعدهم الفتية.

فيما استعرض الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية البشرية والإدارية، الشائعات والمخاطر التي تواجه مصر، وأهمية اللقاءات والحوار مع الشباب وأهمية المنتديات الشبابية، مؤكد أن كثرة الشائعات لن تؤثر فى شعب مصر الواعى وأنها تستهدف نشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف ترسيخ مبدأ الشائعات.

وذكر أن هناك رسائل من الشباب تبحث عن التثقيف والوعي والبحث عن الحقائق، قائلا: "في يوم 25 يناير كنت في معرض الكتاب وجدت ما لا يقل عن 150 ألف شاب داخل المعرض"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دمج للخبرات بين الجيل القديم والشباب لاكتساب التوعية .