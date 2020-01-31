الأهلي للصرافة: 12.5 مليار دولار حصيلة التدفقات الدولارية للشركة في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، إن حصيلة العملات الأجنبية وصلت إلى 12.5 مليار جنيه خلال 2019، بحسب بيان من البنك الأهلي اليوم الجمعة.

وأضاف محيي الدين، أنه تم بيع جزء منها لتلبية احتياجات العملاء مباشرة والباقي تم التنازل عنه لصالح البنك الأهلي المصري.

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وبلغت حصيلة التدفقات الدولارية بالبنك االأهلي المصري نحو 68 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نهاية العام الماضي بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس البنكً الاهلي المصري يحيى أبوالفتوح لمصراوي.

وأشار عبد المجيد محيي الدين في البيان، إلى أن الشركة تستهدف الوصول بعدد فروعها إلى 50 فرعا بنهاية عام 2020 سعيا لتغطية كافة أنحاء الجمهورية من أجل خدمة أوسع لعملاء الشركة بما يتناسب مع الخطة الطموحة لافتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة القادمة.

ونوه عبد المجيد إلي أن الشركة افتتحت 25 فرعا جديدا خلال عام 2019 ليصبح بذلك إجمالي عدد فروعها 32 فرعا.