منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الدولية استجابة لوباء كورونا الجديد

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، حالة الطوارئ العامة استجابة لتفشي وباء كورونا الجديد، الذي ظهر أولًا في الصين ثم انتقال لعدد من الدول، وأودى بحياة العشرات حتى الآن.

وقال غيبريسوس، اليوم الخميس، إنه وفقًا لنتائج اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة "نعلن حالة الطوارئ الدولية"، وأن المنظمة لا تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.