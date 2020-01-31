نائب يوناني في البرلمان الأوروبي يمزق العلم التركي

أثار النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي، يوانيس لاغوس، غضب أنقرة بعد تمزيقه العلم التركي خلال جلسة نقاشية حملت عنوان "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية" في بحر إيجة.

وقال النائب اليوناني، إن المهاجرين الذين وصلوا إلى هذه الجزر يعتدون على السكان المحليين، مضيفًا أن تركيا تفعل كل ما يحلو لها، حسبما أوردت وكالة "الأناضول" التركية اليوم.