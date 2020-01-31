كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

أفاد مركز كوريا الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بوجود 4 حالات إصابة إضافية بفيروس "كورونا المستجد"، اليوم الجمعة؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11 شخصا وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وذكر المركز وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أنه تم تأكيد إصابة امرأة كورية جنوبية، تبلغ من العمر 62 عاما، بالفيروس، مشيرا إلى أن هذه المرأة زارت مدينة "ووهان" الصينية، مركز اندلاع المرض، وعادت إلى بلادها في يوم 23 يناير الجاري.
وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المريضين السابع والثامن وصلا إلى كوريا
وعاد المريض الخامس وهو رجل كوري جنوبي بالغ من العمر 33 عاما، إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة تابعة لخطوط آسيانا الجوية، من مطار "تشانجشا هوانجوا" الدولي، بالقرب من ووهان، في يوم 24 يناير، ولم تظهر أي أعراض ذات صلة لدى وصوله إلى كوريا الجنوبية، إلا أنه شعر بآلام الجسم منذ يوم 26 يناير.
وتم إجراء فحوصات لـ 10 أشخاص اتصلوا بالمريض الخامس، وجاءت النتيجة إيجابية لشخص واحد منهم، ويجري حاليا الفحص الإضافي له.
وأصيب المريض السادس وهي رجل كوري جنوبي بالغ من العمر 55 عاما، بالفيروس بعد تناوله وجبة مع المريض الثالث (الرجل الكوري الجنوبي 54 عاما) في مطعم في سول في يوم 22 يناير.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تأكيد اتصالهم بالمريض السادس حتى الآن، 8 أشخاص، بمن فيهم أفراد أسرته، وأجريت فحوصات للأشخاص الثمانية، وجاءت النتيجة إيجابية لاثنين من أفراد أسرته، ويتم حاليا الفحص الإضافي لهما، وفي حال تأكيد إصابتهما بالفيروس، فإن ذلك سيكون أول انتقال ثلاثي للعدوى.
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