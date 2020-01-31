رئيس تشاد يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة السوداني

سلم وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس ، اليوم الجمعة، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، للرئيس التشادي ادريس ديبي ، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها في كافة المجالات وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل مجلس السيادة السوداني عن مانيس قوله، عقب لقائه الرئيس

ديبي في انجمينا، بحضور القائد الثاني لقوات الدعم السريع السودانية، الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، إنه نقل شكر وتقدير القيادة السودانية والشعب السوداني للجهود الكبيرة والمتواصلة للرئيس ديبي في دعم عملية السلام في السودان ، موضحا أن الرئيس التشادي أكد أن المساعدة والمؤازرة تمثل سمة الأشقاء، وأن تحقيق السلام في السودان هو تحقيق للسلام في تشاد.

وأوضح مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الرئيس التشادي أعلن عن رعايته مؤتمر المناطق الحدودية لتحقيق السلام بين المجتمعات القبلية على طول الشريط الحدودي بين البلدين، دعما لمسيرة السلام والمفاوضات الجارية الآن في جوبا.

وكان وزير مجلس الوزراء السوداني وصل انجمينا اليوم، حيث كان في استقباله بالمطار المستشار الدبلوماسي للرئيس التشادي الشيخ بن عمر، ومدير المخابرات التشادي احمد كوقوري، والقائم بالأعمال وأعضاء السفارة السودانية بتشاد.