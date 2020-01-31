الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غد السبت في مقر الجامعة العربية. ويستمع وزراء الخارجية العرب للموقف الفلسطيني حول ما تسمى "خطة ترامب للسلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. ما تسمى "خطة ترامب للسلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. يرافق الرئيس الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

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