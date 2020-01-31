قال مسئول في مجال الصحة في تايلاند، إن البلاد شهدت أول حالة انتقال لفيروس "كورونا" الجديد من شخص لآخر، في الوقت الذي رفعت فيه العدد الإجمالي للإصابات إلى 19 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، تاناراك بيبات، إن أول مريض يصاب بالفيروس داخل تايلاند هوسائق سيارة أجرة تايلاندي.
وقال إن المريض "لم يسبق له أن سافر إلى الصين ومن المرجح أنه أصيب بالمرض من مسافر مريض جاء من هناك".
وأجرت السلطات فحوصا لنحو 13 شخصا بينهم 3 من أفراد أسرة واحدة، كان السائق قد تواصل معهم
وقال تاناراك "لا يزال خطر العدوى بشكل عام في تايلاند محدودا لكن يتعين أن يتخذ الناس إجراءات وقائية.
والسائق واحد من خمس حالات أكدتها تايلاند اليوم الجمعة.
وتعافى 7 من المصابين الـ 19 وعادوا لمنازلهم بينما لا يزال 12 يتلقون العلاج في المستشفيات.
وذكرت السلطات أن جميع المرضى، باستثناء اثنين، سياح صينيون يزورون البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تؤكد أول حالة انتقال فيروس "كورونا" من شخص لآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.