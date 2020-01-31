مواجهات مع الجيش الاحتلال في رام الله والخليل عقب صلاة الجمعة

فضت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة مركزية في بلدة نعلين غربي رام الله، منددة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن" وفقا لموقع روسيا اليوم.
واستخدم الجيش الإسرائيلي، الرصاص المطاطيوقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، وبدورهم رشق شبان فلسطينيون قوات الجيش بالحجارة، وأضرموا النار في الإطارات.
واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مخيم العروب بمحافظة الخليل، وفي بلدةكفر قدوم شرقي نابلس، والأغوار الشمالية، حيث نظمت مسيرات مناهضة للصفقة.
واستخدم الجيش الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.
وكان رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعلن يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بواشنطن عن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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