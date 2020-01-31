إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية

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أفادت مراسل قناة روسيا بأن ثلاث قذائف صاروخية أطلقت، اليوم الجمعة، من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية، فيما اعترضت القبة الحديديةواحدة منها وفقا لموقع روسيا اليوم.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة على "تويتر"أكد فيها "رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية واحدة منها".
وأضاف أن صفارات الإنذار قد جرى تفعيلها فور رصد إطلاق القذائف.
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