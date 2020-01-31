غدًا.. وزراء الخارجية العرب يعبرون عن موقف موحد من خطة ترامب

بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، تشهد القاهرة غدا اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في مقر الجامعة العربية، للتعرف على الموقف الفلسطيني لما يسمى بخطة ترامب للسلام، التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضى، وبحث سبل مواجهة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال دياب اللوح السفير الفلسطينى لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الطارئ يأتى فى وقت بالغ الأهمية يتطلب موقف عربى موحد للرد على الخطة الأمريكية ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية ببنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.

كان"اللوح" أكد التفاف كافة مؤسسات

العمل الوطنى الفلسطينى، والتنظيمات الشعبية والجالية الفلسطينية فى مصر حول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، والمشروع الوطنى الفلسطينى فى مواجهة الخطوات التصفوية التى يحاول الاحتلال والإدارة الأمريكية فرضها على الأرض.

وأوضح "اللوح" أن الشعب الفلسطيني بقيادته لن تقبل بأية خطة بديلة عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين، وجميع الحلول المؤقتة ستفشل، وأي خطة للسلام يجب أن تستند للمرجعيات الدولية والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، وتستند إلى المبادرة العربية للسلام، الموقعة فى بيروت عام 2002.

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وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه في حديث لـ«بي بي سي»، إنه يتفهم مواقف الدول العربية التي دعت إلي دراسة الصفقة، كما أن الفلسطينيين يتفهموا أيضا مشاركة عددا من الدول العربية إطلاق الرؤية الأمريكية الإسرائيلية في غياب الجانب الفلسطيني ونعلم الضغوط التي مورست عليهم وأنه لا يوجد عربي واحد يتنازل عن الحقوق العربية.

وقال مصدر دبلوماسي عربي في القاهرة، إن الوزراء سيستمعون إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيشارك في الاجتماع لعرض موقفه من الصفقة ومطالبه من الدول العربية.

وأوضح المصدر أن البيانات المنفردة التي صدرت من عدد من الدول العربية، تقدر الجهد الأمريكي وتدعو إلى دراسة متأنية لبنود الصفقة لا تعني التنازل عن القدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين، أو التنازل عن حدود الرابع من يونيو عام 67، أو غور الأردن، إما بخصوص مبادرة السلام العربية، فقال إنها ما زالت على قيد الحياة ولم يتم التنازل عنها.