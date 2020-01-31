أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم الجمعة، أن روسيا ترغب في إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا بعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقال السفير الروسي لدى لندن وفقا لما ذكرتهوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن "روسيا ترغب في إقامة اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا بعد البريكست ومع ذلك، من السابق لأوانه الحديث عن هذا".
وأضاف أنه "الآن، بقدر ما نفهم، مهمة أوروبا هي إبقاء لندن في إطار سياستها، بما في ذلك فيما يتعلق بروسيا".
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي اليوم 31 يناير ومع ذلك، لن يتغير أي شيء عمليا حيث ستكون هناك فترة انتقالية حتى ديسمبر المقبل يتفاوض خلالها الطرفان على العلاقات المستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: نرغب في توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا بعد "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.