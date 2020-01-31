مقتل وإصابة 8 في انفجار بمصنع جنوب روسيا

قتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون نتيجة انفجار وقع، اليوم الجمعة، في مصنع للمعادن في مدينة أوريول جنوب روسيا.

وقال سيرجي ليزنيف المستشار الإعلامي للمدينة إن انفجاراً وقع في مصنع للمعادن في منطقة متينسك بمدينة أوريول جنوب روسيا أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 3 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف ليزنيف أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث والذي يعتقد أنه حصل نتيجة انفجار خليط من غاز الهواء.