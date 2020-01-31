مجهولون يختطفون 7 مدنيين في محافظة ديالى العراقية

أعلن مسؤول في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، أن مسلحين مجهولين اختطفوا سبعة مدنيين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وقال عضو المفوضية علي البياتي إن "مجهولين نصبوا، الليلة الماضية، كمينا في نقطة تفتيش وهمية عند حوض حمرين في محافظة ديالى وقاموا باختطاف سبعة مدنيين وأن هناك معلومات تفيد بالعثور على جثة أحدهم فيما بدأت القوات الأمنية حملة للبحث عنهم".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة ديالى، وخاصة المجاورة لمنطقة حمرين، نشاطا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ينفذون بين الحين والآخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من القضاء على التنظيم المتطرف عسكريا قبل أكثر من عامين.

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