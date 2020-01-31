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المتظاهرين في العراق يطالبون بحماية أممية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يناير 2020 04:14 مساءً - مشاركة

أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بتوافد أعداد المتظاهرين إلى ساحات التظاهر في بغداد، الجمعة، فيما أُتخذت إجراءات احترازية في الناصرية لتأمين المتظاهرين الذين طالبوا بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالبهم وحمايتهم.

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يأتي ذلك بعد أن أطلق ناشطون دعوات لتظاهرة كبرى في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، وساحات الاعتصام في المحافظات الجنوبية، اليوم، تنديدا بعمليات القتل المستمرة للمتظاهرين السلميين.

الدعوات تأتي أيضاً للضغط على الطبقة السياسية من أجل تسمية رئيس للوزراء وتحديد موعد محدد للانتخابات المبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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