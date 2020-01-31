كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: الشركات في بكين تستأنف عملها الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة بكين ديلي الحكومية، أن العاصمة الصينية بكين أعلنت اليوم الجمعة، أن الشركات في المقاطعة ستؤجل إعادة فتح أبوابها حتى 10 فبراير للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الصحيفة، أن هذا الإجراء ينطبق على الشركات الحكومية والخاصة ولكنه لا ينطبق على المرافق وبعض الشركات الأخرى مثل شركات المعدات الطبية وشركات الأدوية والسوبر ماركت.

وعلي صعيد أخر، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه ينبغي أن تظل الحدود بين البلدان مفتوحة، وأن يتدفق الناس والتجارة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، رغم أن الدول لها حق سيادي في اتخاذ تدابير لمحاولة حماية مواطنيها، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

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وقد أعربت منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت حالة طوارئ عالمية يوم الخميس، عن قلق جديد من أن الفيروس قد ينتشر دون أن يتم اكتشافه في بلد يعاني من ضعف النظام الصحي.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي بجنيف إن هناك "سببًا كبيرًا لإبقاء المعابر الحدودية الرسمية مفتوحة" لتجنب دخول الأشخاص بشكل غير قانوني وعدم مراقبة الأعراض".

وأضاف: "إذا تم فرض قيود على السفر، فإننا نأمل أن تكون قصيرة الأجل قدر الإمكان لمحاولة مواصلة التدفق الطبيعي للحياة".

