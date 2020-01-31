كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج ترفض دعوات إغلاق الحدود على الرغم من مخاوف فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت زعيمة هونج كونج كاري لام دعوات من الاتحاد الطبي، اليوم الجمعة، لإغلاق الحدود مع البر الرئيسي للصين لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، وحثت العاملين في مجال الصحة على عدم المضي في الإضراب المخطط له، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال تحالف موظفي هيئة المستشفيات، الذي تم تشكيله مؤخرًا، اليوم إنه يستعد 6500 من أعضائه للاضراب في حال ظلت الحدود مفتوحة، بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس حالة طوارئ عالمية.

وفي غضون ذلك، أوصت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان بمحاولة منع أو الحد من انتشار الأمراض عبر الحدود، والتي نشأت في مدينة ووهان بوسط الصين. لكنها قالت إن الإجراءات يجب أن تتجنب التدخل غير الضروري في التجارة أو السفر.

وقالت لام في مؤتمر صحفي "أخشى ان (إغلاق الحدود) يتناقض مع اقتراح منظمة الصحة العالمية... الذي يطلب من الحكومات ألا تتخذ أي تدابير قد يزيد من التمييز." وأعلنت مجموعة من الإجراءات الجديدة لمكافحة المرض، موضحة إن أي إجراء مخالف من قبل الطاقم الطبي سيزيد الوضع سوءًا.

وقد أعلنت السلطات عن 12 إصابة مؤكدة في هونغ كونغ ولكن لم تقع أية وفيات. وقال مبعوث بكين لدى الأمم المتحدة في فيينا إن عدد الحالات المؤكدة في الصين تجاوز 9800 حالة، وتوفي 213 شخصًا، جميعهم في الصين.