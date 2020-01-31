كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاهل الأردن يؤكد لأبو مازن موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين

وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال، وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه كل ما تتعرض له، وصولاً إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة عاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهته، أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره للعاهل الأردني على مواقفه الداعمة والمشرفة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، والشعبين الشقيقين.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي من واشنطن والى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطته لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وسط رفض ومقاطعة من قبل الفلسطينيين.

وتمنح خطة ترامب السيادة الاسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الإشارة إلى أن القدس "عاصمة لا تقسم" لإسرائيل.

وتدعم أيضاً دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن "على القيادة الفلسطينية أن تعترف باسرائيل دولة لليهود وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.