كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدث باسم جونسون: المملكة المتحدة مستعدة تماما للتعامل مع فيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية مستعدة تمامًا للتعامل مع تفشي فيروس كورونا"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ذكرت وزارة الصحة في وقت سابق، أن أول شخصين في المملكة المتحدة يتم تشخيصهما بالفيروس الجديد، يتلقيان العلاج في مستشفى في نيوكاسل، شمال شرق إنجلترا.

وقال المتحدث باسم جونسون: "إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية مستعدة جيدًا لإدارة العدوى، ونحن نعمل بالفعل بسرعة لتحديد كل من تعامل مع المريض".

وأضاف "سنعمل مع شركاء دوليين على تقديم مزيد من المساعدة لأولئك الذين يظلون في مقاطعة هوباي (الصين)، نحن واثقون من أننا نملك الموارد اللازمة لإعادة أي مواطن بريطاني يحتاج إلى المساعدة"، موضحا أن القضية ستتم مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة.

وعلي صعيد أخر، حذرت الولايات المتحدة الأمريكيين من السفر إلى الصين، حيث وصل عدد الوفيات بسبب فيروس جديد إلى 213 شخص اليوم الجمعة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

استقرت أسواق الأسهم قليلًا بعد أن أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الصين لاحتواء الفيروس، بعد تراجعها في اليوم السابق بسبب ارتفاع عدد القتلى في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في نصيحة سفر جديدة على موقعها على الإنترنت "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في ووهان"، مما رفع التحذير من الصين إلى نفس مستوى أفغانستان والعراق.

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وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للبرلمان إن الحكومة قررت رفع المستوى الاستشاري للأمراض المعدية للصين، وحث المواطنين على تجنب الرحلات غير العاجلة.

تعد المشورة التي قدمتها اليابان لمقاطعة هوبى بوسط الصين، وعاصمتها ووهان، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر، أعلى بمستوى واحد، حيث تنصح المواطنين بعدم السفر إلى هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ردًا على إعلان منظمة الصحة العالمية، إن الصين اتخذت " إجراءات وقاية وسيطرة أكثر شمولًا وصرامة"، رغم عدم تعليق بكين على تحذير السفر الأمريكي.

وقال هوا تشونينج في بيان "لدينا ثقة كاملة وقدرة على الفوز في هذه المعركة."

وأثنى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على الصين لجهودها وقال إن منظمة الصحة العالمية لا توصي بفرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين.

وقال إنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ العالمية بسبب خطر انتشار الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية، مضيفًا "يجب أن نتحرك الآن".

وقالت السلطات الصحية الصينية إن عدد الإصابات ارتفع إلى 6962 يوم الخميس. لم تحدث أية وفيات خارج الصين، رغم أنه تم الإبلاغ عن 129 حالة في 22 دولة ومنطقة أخرى، منها ثماني حالات انتقال للإنسان في أربع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا

