كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. "الصحة العالمية" تحث علي إبقاء حدود البلدان مفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه ينبغي أن تظل الحدود بين البلدان مفتوحة، وأن يتدفق الناس والتجارة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، رغم أن الدول لها حق سيادي في اتخاذ تدابير لمحاولة حماية مواطنيها، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت حالة طوارئ عالمية يوم الخميس، عن قلق جديد من أن الفيروس قد ينتشر دون أن يتم اكتشافه في بلد يعاني من ضعف النظام الصحي.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي بجنيف إن هناك "سببًا كبيرًا لإبقاء المعابر الحدودية الرسمية مفتوحة" لتجنب دخول الأشخاص بشكل غير قانوني وعدم مراقبة الأعراض".

وأضاف: "إذا تم فرض قيود على السفر، فإننا نأمل أن تكون قصيرة الأجل قدر الإمكان لمحاولة مواصلة التدفق الطبيعي للحياة".

