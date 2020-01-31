كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيستاني" يدين استخدام القوة.. ويحث على إجراء انتخابات مبكرة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعى المتظاهرون في جميع أنحاء العراق إلى إزالة ما يعتبرونه نخبة حاكمة فاسدة ووضع حد للتدخل الأجنبي في السياسة العراقية، وخاصة من جانب إيران، التي أصبحت تسيطر على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بالدكتاتور صدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقد قُتل ما يقرب من 500 شخص في الاضطرابات التي بدأت في أكتوبر، حيث قامت كل من قوات الأمن ومسلحين مجهولين بإطلاق النار على الناس، قتل 11 شخص على الأقل منذ استئناف الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر.
جدد "السيستاني"، دعوات لإجراء انتخابات مبكرة بحرية ونزاهة، قائلا: إنه "من الضروري الإسراع بإجراء انتخابات مبكرة حتى يعبر الناس عن رأيهم، ولكي يتم تشكيل البرلمان المقبل من إرادتهم الحرة، لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإصلاح".
وأضاف أن البرلمان المقبل سيكون "قادرًا على اتخاذ تدابير حاسمة تحدد مستقبل البلاد، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سيادتها واستقلال قراراتها السياسية".
وزادت التوترات بعد مقتل قاسم سليماني في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بغداد في 3 يناير، ورد إيران بهجمات صاروخية باليستية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تسكنهما القوات الأمريكية.
وأدانت بغداد كل من قتل سليماني وهجمات الصواريخ الإيرانية على قاعدتين عراقيتين تأوي القوات الأمريكية باعتبارها أعمالا عدوانية على العراق وانتهاك لسيادتها".