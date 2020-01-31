كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيستاني" يدين استخدام القوة.. ويحث على إجراء انتخابات مبكرة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رجل الدين الشيعي البارز في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، استخدام القوة لتفريق معسكرات الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد، حيث صعدت قوات الأمن حملة قمع ضد المتظاهرين، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ويسعى المتظاهرون في جميع أنحاء العراق إلى إزالة ما يعتبرونه نخبة حاكمة فاسدة ووضع حد للتدخل الأجنبي في السياسة العراقية، وخاصة من جانب إيران، التي أصبحت تسيطر على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بالدكتاتور صدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وقد قُتل ما يقرب من 500 شخص في الاضطرابات التي بدأت في أكتوبر، حيث قامت كل من قوات الأمن ومسلحين مجهولين بإطلاق النار على الناس، قتل 11 شخص على الأقل منذ استئناف الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر.

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جدد "السيستاني"، دعوات لإجراء انتخابات مبكرة بحرية ونزاهة، قائلا: إنه "من الضروري الإسراع بإجراء انتخابات مبكرة حتى يعبر الناس عن رأيهم، ولكي يتم تشكيل البرلمان المقبل من إرادتهم الحرة، لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإصلاح".