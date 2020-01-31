كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية: حزب الإصلاح الفرع المحلي لتنظيم الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر مطلعة باليمن، اليوم الجمعة، أن حزب الإصلاح الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، حشد قوة كبيرة من مدينة تعز إلى منطقة الجوف.

وأفادت المصادر، أن تنظيم "الإخوان" حشد جزءاً كبيراً من قواته في الجوف، في مؤشر على اعتزام الجماعة تفجير الوضع عسكرياً هناك.

وأكدت أن مجاميع كبيرة من "ميليشيا الحشد" التابعة للإصلاح، وصلت خلال الساعات الماضية إلى المنطقة، على متن عشرات الأطقم القتالية، في وقت يستمر حشد المسلحين، وفقاً للمصادر.