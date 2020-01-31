كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تحتفل بمرور 14 عاما على تولي أميرها مقاليد الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الكويتيون، بذكرى تولي أميرهم، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم، والذي مضى عليه 14 عاما.

ففي 29 يناير عام 2006 بايع الكويتيون صباح الأحمد أميرا للبلاد، ويعتبر الحاكم الـ 16 لدولة الكويت خلفا للأمير سعد العبدالله السالم الصباح.

وفي سبتمبر 2014 لقبت الأمم المتحدة الأمير قائدا للإنسانية، وشهدت الكويت في عهده نهضة على كافة الأصعدة.

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وبدأت التهاني تتوافد إلى الأمير صباح من قياديين ومسؤولين في البلاد منذ الثلاثاء، احتفاء بما قدمه لبلاده على الصعيد الداخلي، فضلا عن أدواره الخارجية والمساعدات التي قدمت في عهده إلى دول عديدة.

ولم يغب الأمير عن هذه الاحتفالات حيث بادر برفع علم البلاد في قصر "بيان"، للإعلان عن بدء الاحتفالات الوطنية في الكويت، وسط حضور كبير بينهم مسؤولون وقادة بارزون في البلاد.

كما عبر مغردون في مواقع التواصل عبر هاشتاغ "#صباح_الأحمد"، عن امتنانهم لأميرهم، وهم يبادلونه مشاعر الحب والمودة.