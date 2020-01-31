كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. إيطاليا: إعلان حالة الطوارئ بعد تأكيدها إصابتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الجمعة، بيانا أكد فيه أنه من المقرر أن تناقش الحكومة الإيطالية الإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية بعد تأكيد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، أن اثنين من السياح الصينيين اللذين كانا يزوران إيطاليا قد أصيبا بالفيروس، مضيفًا أن الحكومة قررت إغلاق حركة النقل الجوي من وإلى الصين.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن "هناك حالتين مؤكدين من الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، هما أول حالتين في البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ".

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قالت هيئة الطيران المدني الإيطالية ENAC، اليوم الجمعة، أن جميع الرحلات الجوية بين الصين وإيطاليا قد تم تعليقها حتى إشعار آخر بناء على طلب من السلطات الصحية.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة صحية طارئة عامة تثير قلقا عالميا.