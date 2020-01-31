القضاء يمتع خليجيا بالسراح بعد اعترافه بهتك عرض قاصر والتغرير بها في مراكش

فجر تمتيع مواطن خليجي بالسراح المؤقت بعد أكثر من شهر على اعتقاله بتهم ثقيلة منها الاغتصاب والتغرير بقاصر، غضب الحقوقيين، وسط مطالب بمراجعة القرار القضائي المتخذ في هذه القضية.

وفي ذات السياق، قال العسري بوشعيب رئيس الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الجمعة، إن محكمة الاستئناف بمراكش قررت يوم الثلاثاء الماضي، منح السراح لمواطن كويتي بكفالة قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، بعدما كان قد تم اعتقاله في سجن لوداية بمراكش، في 5 من شهر دجنبر الماضي، بتهمة هتك عرض قاصر عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، ما نتج عنه افتتاض بكارتها.

ووقف رئيس الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على تفاصيل مرعبة من قضية اعتداء هذا المواطن الكويتي على القاصر المغربية، حيث بدأ تغريره بها عن طريق تطبيق “السنابشات”، واستدرجها للقائه، وخبأها في صندوق سيارته لإدخالها لشقته.

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وقال ذات المتحدث، إن الهيئة الحقوقية التي يرأسها، تطالب رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات منح السراح لهذا المعتقل الكويتي، رغم اعترافاته التلقائية بممارسة الجنس من الدبر على القاصر.

تمتيع المواطن الكويتي بالسراح خلف موجة غضب واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تذكر بقضية العفو الملكي على دانييل كالفان الإسباني الذي كانت قد وجهت له اتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال وحكم عليه بثلاثين ينة سجنا قبل أن يشمله عفو في غشت من سنة 2013، وهو الحدث الذي كان قد خلف موجة غضب كبيرة تحولت إلى احتجاجات لم تتوقف إلا بتدخل أمني استعملت فيه القوة.