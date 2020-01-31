اعتقال الفنانة المغربية مريم حسين في الإمارات لتنفيذ حكم حبسها

اعتقلت سلطات الإمارات الفنانة المغربية مريم حسين، أمس الخميس، لتنفيذ حكم الحبس الصادر في حقها، طبقا لما كشفه خصمها في القضية التي أدينت بها، الإماراتي صالح الجاسمي.

ونشر صالح الجاسمي مقطع فيديو صباح اليوم الجمعة، بدأه بعبارة “قضي الأمر”، ويكشف فيه أن مريم حسين في عهدة الإدارة العامة لمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، منذ يوم أمس، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر في حقها.

وأضاف الجاسمي أنه لم يكن يتمنى أن يتطور الموضوع لهذا الحد، لكنه يريد أخذ حقه منها، بعدما رفع دعوة قضائية ضدها بتهمة نشر الرذيلة والفجور وهتك العرض، نتيجة نشرها لمقطع فيديو ترقص مع المغني الأمريكي تايغا بطريقة مثيرة.

وحكمت المحكمة في الإمارات، في قرار نهائي غير القابل للاستئناف على مريم حسين، بشهر حبسا نافذ، ثم ترحيلها من دولة الإمارات التي تقطن بها عادة.

وانطلق الخلاف بين مريم حسين وصالح الجاسمي شقيق الفنان حسين الجاسمي، من مواقع التواصل الاجتماعي، ثم انتقل لدعوى قضائية، أدينت في المرة الأولى ب 4 أشهر حبسا وترحيلها، قبل أن تخفف العقوبة الحبسية إلى شهر واحد نافذ في حكم نهائي.