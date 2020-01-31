كأس “كاف”.. تحكيم موريتاني لمباراة الحسنية وبارادو الجزائري

عينت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة حسنية أگادير، وضيفه بارادو الجزائري، برسم سادس، وآخر جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس “كاف”.

ويتولى الموريتاني، عبد العزيز أبوه، مهمة حكم الساعة، بمساعدة مواطنيه بأن الشيخ، يوسف محمد محمود، ثم دحان بيدة حكما رابعا.

ويتصدر ممثل كرة القدم الوطنية ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، ليضمن بذلك تأهله لدور الربع في المركز الأول، بينما انحصر الصراع على البطاقة الثانية بين إنييميا النيجيري، الوصيف بـ7 نقاط، وبارادو الثالث بـ5 نقاط، في حين خرج سان بيدرو، الإيفواري، متذيل الترتيب بـ3 نقاط، من المنافسة.

وتقام مباراة الحسنية، وبارادو، الأحد المقبل، على أرضية ملعب “أدرار” في أگادير، على أن يحل في اليوم نفسه إنييمبا ضيفا على سان بيدرو.