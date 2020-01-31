بني ملال.. اعتقال 3 أشخاص متخصصين في سرقة “الأغطية ” من المنازل

تمكنت المصالح الأمنية في ولاية أمن بني ملال، ليلة أمس الخميس، من توقيف 3 أشخاص متلبسين بسرقة البطانيات من عدد من المنازل في حي رياض السلام ببني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الموقوفين الثلاثة يشتبه في تورطهم بعدة عمليات سرقة سابقة، إذ ضبطوا في حالت تلبس بسرقة أزيد من 10 بطانيات.

وأضاف المصدر ذاته أنه سبق للعديد من الضحايا ـن تقدموا بعدة شكايات للمصالح المختصة، تفيد تعرضهم لعمليات سرقة من داخل منازلهم.

وأودع الموقوفون الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث في انتظار تقديمهم الى العدالة.