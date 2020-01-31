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كريستيانو يواصل تألقه في الكالتشيو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد نجم يوفنتوس الإيطالي، ، جاهزة جديدة في شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ليواصل تألقه في الملاعب الإيطالية.

ووفقا للموقع الرسمي للدوري الإيطالي، فإن رونالدو تفوق على جميع لاعبي ، وحصل على جائزة أفضل لاعب خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وأضاف أن الدون البرتغالي سيتسلم الجائزة يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فيورنتينا، والمقرر إقامتها بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وتألق رونالدو على مدار شهر كانون الثاني/يناير الجاري بمنافسات الكالتشيو، بعدما شارك في 4 مباريات سجل فيها 7 أهداف.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان (48 نقطة).

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