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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يُغرد عن بعض مؤامرات حزب الإصلاح مع الحوثي والان مع التفاصيل
الجمعة 31 يناير 2020
كشف الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، عن بعض مؤامرات حزب الإصلاح الإخواني مع مليشيات الحوثي.
وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أثاروا الفوضى وبرروا اغتيال كوادر المقاومة التي لا تواليهم وأعدموا من يرفض ينفذ أجندتهم من أئمة المساجد ثم اتهموا الإمارات".
وأضاف: "أعلنوا الحرب وسخروا إمكانيات وقدرات الشرعية ضد كل القوى التي تشارك وتنسق مع الإمارات في الحرب ضد الحوثي وضد الإرهاب".
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