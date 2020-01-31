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شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة الأحمر.. 2019 عام الخراب في اليمن والان مع التفاصيل
الجمعة 31 يناير 2020
تحت قيادة الجنرال علي محسن الأحمر ؛ كان العام 2019م عاماً حافلاً بزعزعة الامن بالنسبة للمناطق الشمالية والجنوبية.
وشهدت اليمن عمليات عسكرية ارهابية في اغسطس الماضي في الجنوب ومحاولات من قوى الشر لزعزعة الأمن والاستقرار، ولكن كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح المواطن تمت احالته إلى عدالة القانون وهزم الاحمر في الجنوب.
ولايستغرب ما احدثه الارهابي الاحمر خلال عام، حيث دُور عجلة الارهاب والعنصرية بوتيرة عالية، ليحقق الكثير من المكاسب والاجندة الخارجية، ويدمر البنى التحتية العسكرية وقد نجح بذلك شمالا وفشل اغلب مخططه في الجنوب بفضل القوات المسلحة الجنوبية.
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