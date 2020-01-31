نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يهاجم حزب الإصلاح ويصفه بـ ”الخائن”

الجمعة 31 يناير 2020

شن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم الجمعة، هجوماً على حزب التجمع اليمني للاصلاح، متهماً إياهم بـ"الخيانة".



وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في "تويتر" أنه "عندما وقعنا اتفاق الرياض على مافيه من تنازلات حسبها الكثير ضياعاً، كنا مصرين على إنجاح مساعي السعودية للخير وقدمنا حسن النية وانطلقنا، فتفاجأ الاخونج بمرونتنا وقبولنا للتوقيع".

وأضاف بن بريك: "كان في داخلي يقين أن الاخونج القابضين على الحكم لن يمرروه أبداً، وهذا ما هم عليه الخائن خائن لن يتغير طبعه".