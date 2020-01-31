كيف استباحت مليشيات الإصلاح مدينة تعز اليمنية؟

تعز.. المدينة التي استباحتها مليشيات الإصلاح

الجمعة 31 يناير 2020

منذ أن أشعلت الحرب في صيف 2014، ارتكب هذا فصيل الاخوان الإرهابي الكثير من جرائم التعذيب والانتهاك، بعدما حازت الكثير من الأسلحة والتي استخدمتها في قمع السكان.



معلومات جديدة فضحت الجرائم الاخوانية ضد معارضي الميليشيات، وقد ورد ذلك في تقرير حديث أصدرته شبكات اعلامية تحدّثت فيه عن قمعهم للمواطنين داخل المناطق التي يسيطرون عليها.

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وفي حادثة ليست بالغريبة اصاب مسلح اخواني سائق ” ميكرو باص ” وامرأة بجروح خطيرة برصاص مسلح في مدينة تعز ، وقالت المصادر إن المسلح أطلق النار بشكل عشوائي نحو الحافلة أثناء مرورها أمام نادي تعز السياحي بالمدينة ظهر اليوم، وذلك لإفساح الطريق أمام مرور سيارته

سائق الحافلة تعرض للاصابة برصاصة بالكتف وامرأة كانت على متن الحافلة بإصابة خطيرة في الوجه أسعفت على أثرها إلى احد المشافي القريبة، في حين فرّ المسلح من المكان عقب ارتكابه للجريمة

وقبل ساعات من الجريمة، قام قائد أحد العصابات المسلحة المدعو رمزي الرداعي وعصابته، التابعة لمليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية بإطلاق الرصاص على المواطنين في السوق المركزي من دون أي أسباب تذكر، حيث أصيب جراء ذلك شخصين أحدهم في العناية المركزة والآخر حالته مستقرة ، بعد إسعافهما لأحد المشافي القريبة