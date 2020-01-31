شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسي: مراجعة الدعم وإصلاح الشركات العامة والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة إنه سينفذ حزمة إصلاحات اقتصادية من بينها مراجعة الدعم وإصلاح الشركات العامة إذا حصل على ثقة البرلمان رغم اقتناعه بأن بعض الإصلاحات قد تواجه رفضا من النقابات القوية.

وكلف الرئيس قيس سعيد هذا الشهر الفخفاخ وهو وزير مالية وسياحة سابق بتشكيل حكومة ائتلافية. وأقصى الفخفاخ حزب قلب تونس وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان في خطوة قد تعقد إمكانية الحصول على الثقة في البرلمان الشهر المقبل.

وقال الفخاخ بشأن الإصلاحات الصعبة التي يحتاجها اقتصاد البلاد المعتل "أتوقع أن المقرضين ومن بينهم صندوق النقد سيواصلون دعم تونس طالما كانت هناك جدية ورؤية واضحة".

وأضاف أن تونس هي من تحتاج هذه الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف.