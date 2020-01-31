استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته في مسيرات العودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد طفل فلسطيني، الجمعة، متأثرًا بإصابته خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد علاء هاني حمادة العباسي (15 عاما) متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في الرأس، دخل بعدها في غيبوبة ووصفت حالته بالخطيرة، حتى وفاته.
وكانت مظاهرات العودة تجري أسبوعيا منذ انطلاقها في 30 مارس 2018، في ذكرى يوم الأرض بهدف إعادة الضوء لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تعليقها لمدة 3 أشهر اعتبارا من مطلع العام الجاري.
وتستأنف المظاهرات في الذكرى الثانية 30 مارس/آذار المقبل، وبعدها تتحول إلى مظاهرة شهرية.
ووفق معطيات فلسطينية، فقد استشهد منذ انطلاق المسيرة، 367 فلسطينيا وأصيب الآلاف، جراء استهداف المتظاهرين واعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.
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