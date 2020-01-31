«البحر المتوسط يشتعل» .. «حاملة المدرعات التركية كانت ترفع علم لبنان للتمويه» .. تركيا تبدأ إنشاء قاعدة عسكرية في «ليبيا»

نشرت قناة الحدث الفضاية تقريرا عن بدء تركيا إقامة قاعدة عسكرية تركية مصغرة قرب طرابلس.

وأوضح تقرير الحدث أن القاعدة التركية في ليبيا ستكون مسؤولة عن العمليات العسكرية في ليبيا على أن تضم القاعدة عناصر من القوات الخاصة التركية من أفرع مختلفة.

وكان مصدر عسكري فرنسي، قد أكد أن فرقاطة تركية وصلت ليبيا أول أمس ، تحمل شحنة مدرعات، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المصدر العسكري، أن سفينة الشحن التي كانت مزودة بآليات مدرعة، كانت ترفع علم لبنان، واسمها "بانا"، لافتا إلى أنها رست أمس في ميناء طرابلس.