في بيان رسمي.. البنتاجون يعترف بالعدد الحقيقي للجنود المصابين في الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية بالعراق

أعلن الجيش الأمريكي في بيان رسمي مساء أمس الخميس، بإصابة عدداً أكبر مما تم الإعلان عنه في السابق من الجنود الأمريكيين، في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين في العراق في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون توماس كامبل، إنه "تم تشخيص ما مجموعه 64 من أفراد الخدمة في الولايات المتحدة بإصابات خفيفة في الدماغ أو ارتجاج في المخ".

وكان البنتاجون ذكر يوم الثلاثاء الماضي، أن 50 شخصاً أصيبوا في الهجوم الإيراني. وقال الرئيس دونالد ترامب في البداية إنه لم يصب أي من أفراد الخدمة في الهجوم.

وقالت طهران إن هجومها كان انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، قائد ميليشيا فيلق القدس الإيرانية، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد في أوائل يناير (كانون الثاني) الجاري.

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وقال كامبل إنه من بين أفراد القوات الأمريكية المصابين البالغ عددهم 64، عاد 39 فرداً إلى الخدمة.

وأضاف "منذ الهجوم الصاروخي الباليستي، بذل أطباؤنا على الأرض جهوداً متواصلة ومتفانية في العراق والكويت وألمانيا لتشخيص وعلاج جميع الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة".

وأشار المتحدث إلى أن الأرقام ممكن أن تتغير، وأنه سيجرى الإعلان عن التحديثات عندما تصبح متاحة.