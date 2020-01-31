مخزومي التقى سفير الصين وعرض معه الاوضاع العامة

التقى رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ سفير ​الصين​ في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​. وعرض معه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد مخزومي على أهمية العلاقات بين لبنان والصين، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون لا سيما على المستوى التجاري، وآملاً في الاستفادة من موقع لبنان كجسر للعبور إلى باقي دول المنطقة. وأشار إلى أن الدور الاقتصادي المتصاعد للصين يمكن أن يكون مساعداً في تعزيز التنمية في مجالات عدة في لبنان والمنطقة.

وإذ تمنى مخزومي أن يتم احتواء ​فيروس كورونا​ في أقرب وقت ممكن والحد من انتشاره، طمأنه السفير إلى صحة اللبنانيين المتواجدين في الصين.