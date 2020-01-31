العمل البلدي في حزب الله وأمل ناقشا سبل مساعدة الاهالي لتجاوز الازمة

عقد أعضاء مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" ومكتب العمل البلدي في "​حزب الله​" ورؤساء بلديات ​قضاء صور​ إجتماعاً، أكدوا فيه على "تعزيز ثقافة الحوار والتشارك لتعزيز التنمية في القرى والمدن وتحقق الانتماء الفعلي للمواطنين".

وشدد المجتمعون على "ضرورة المتابعة من قبل البلديات والمختارين في إنجاز عمليات التحديد والتحرير في القرى والمدن لما لها من أهمية في مساعدة الأهالي لتثبيت ملكيتهم بموجب سندات ملكية نهائية ومما يخفف في الوقت نفسه من الخلافات في ما بينهم".

واتفق المجتمعون على "تنظيم ومواكبة حملات ​وزارة الإقتصاد​ وسواها في ما يتعلق بمنع استغلال ​الأزمة​ الإقتصادية لزيادة ​الاسعار​ والاحتكار في المواد والخدمات والمولدات وغيرها وتعزيز برامج سلامة الغذاء".

وأكد المجتمعون "الوقوف الى جانب ​الشعب الفلسطيني​ بالدفاع عن حقوقه وبمقاومة مشاريع تصفية هذه الحقوق عبر ​صفقة القرن​"، مثمنين "الدور القيادي للرئيس ​نبيه بري​ و​السيد حسن نصرالله​ وآخرها ​تشكيل الحكومة​ وإقرار ​الموازنة العامة​ في ​المجلس النيابي​ مما يساعد الحكومة في التفرغ للقيام بواجبها بمعالجة الأزمة الإقتصادية".