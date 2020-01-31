مكتب حبيش نفى اجتماعه بوفيق صفا: حملات وفبركات وسنلجأ للقضاء

أصدر المكتب الإعلامي للنائب ​هادي حبيش​، بياناً نفى "جملة وتفصيلا، الخبر المتداول والمنسوب لموقع إخباري، الذي يتحدث عن زيارة مزعومة، جمعته إلى رئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في ​حزب الله​، الحاج ​وفيق صفا​".

وأكد البيان أن ما نشر، هو محاولة "الإيحاء أن النائب حبيش خرج من سرب "​المستقبل​"، يقع في خانة ​الأخبار​ المفبركة، التي تلاحق النائب منذ مدة، وهذا ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لمحاسبة هذا الموقع".

وأشار البيان إلى أن "الحملة الممنهجة التي يتعرض لها حبيش معروفة المصادر والغايات، وهو لا ولن يخرج عن نهج فريقه السياسي وكتلته النيابية كما يحاول البعض أن يوحي"، معتبراً أنها "مقدمة لعودة نظام أمني إعلامي هدفه تشويه صورة المستقلين المسيحيين، وكل معارض لهذا النظام تمهيدا لمحاولة اغتيالهم سياسيا".

