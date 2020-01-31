الوزيرة نجم : لمضاعفة الجهود وتسيير شؤون المرفق القضائي لخدمة المواطن

تفقدت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ الوحدات الإدارية في الوزارة،واطلعت من الموظفين ورؤساء هذه الوحدات على مسار العمل الإداري فيها،كما حضتهم على مضاعفة الجهود لخدمة المواطن لاسيما في الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

وكانت نجم التقت ​القضاة​ العدليين والإداريين والمحامين من ​بيروت​ ومختلف المناطق ،وذلك في إطار التعارف والإطلاع المتبادل على شؤون المرفق القضائي.