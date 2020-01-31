"النشرة": تظاهرات حاشدة في المخيمات الفلسطينية في لبنان

فاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن خروج تظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية في المخيمات الفلسطينية في لبنان في "جمعة الغضب" الاولى، وذلك رفضا لـ "صفقة القرن" الاميركية التي تتضمن شطب حق عودة اللاجئين الى ديارهم.
وفي مخيم عين الحلوة، نظم شباب المخيم مسيرة جماهيرية عقب صلاة الجمعة، انطلقت من مفرق "سوق الخضار" في "الشارع التحتاني"، وذلك بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية واللجان الشعبية والاحياء والقزاطع والحراك الشبابي ومؤسسات المجتمع المدني.
وجابت المسيرة شوارع المخيم وسط صيحات التنديد والتكبير، فيما رفع المشاركون الاعلام الفلسطينية على وقع الاغاني الوطنية.
وفي مخيم المية ومية، نظمت القوى واللجان الشعبية وابناء المخيم مسيرة جماهيرية بعد صلاة الجمعة أنطلق من أمام مسجد عمر بن الخطاب وحجابت شوارع المخيم رفضا لصفقة القرن الاميركية والتخاذل العربي والصمت الدولي.
وفي مدينة صيدا نظمت اعتصامات متزامنة بعد صلاة الجمعة امام مسجد الأرقم في حي الزهور، مسجد الهبة في منطقة الهمشري – المية ومية، مسجد الأحمد في سيروب، فيما اقيمت صلاة الفجر العظيم في مسجد القدس بإمامة الشيخ ماهر حمود.
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