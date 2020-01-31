النشرة: كسر زجاج سيارة في صيدا وسرق محفظة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، أن مجهولا اقدم على كسر الزجاج الأمامي الأيسر لسيارتها من نوع شيفروليه فضية اللون، وذلك اثناء ركنها صباحا الى جانب الرصيف في محلة مدينة ​رفيق الحريري​ الرياضية شمالي صيدا وسرق من داخلها محفظة فيها بطاقة هويتها ومبلغ ٩٠ الف ليرة لبنانية وفر الى جهة مجهولة. وقد باشر مخفر ​صيدا القديمة​ التحقيقات.

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